В Украине пересчитали цены на автогаз: сколько стоит литр топлива

В Украине наметилась устойчивая тенденция к падению цен на автомобильный газ на АЗС. По состоянию на 17 января литр автогаза продают уже в среднем по 28,15 грн. Это на 11 копеек меньше, чем было в конце прошлой недели.

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В самых крупных автозаправочных сетях падение цены составило от 2-3 копеек за литр (на WOG и Shell) до 14 копеек (на ОККО). Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

Сильнее всего – сразу на 1 грн/л – автогаз подешевел на АЗС "Овис". Самое дорогое топливо предлагает сеть Neftek, а самое дешевое – "Авантаж 7". Это 28,99 и 25,25 грн за литр соответственно.

Цены на бензин и дизель

Некоторые заправки в Украине также снизили цены на бензин и ДТ в период с 13 по 16 января. Например, в сетях ОККО и WOG бензин А-95 подешевел в среднем на 1 грн, до 51 грн/л.

Как свидетельствуют данные "ВСЕ АЗС", по состоянию на 17 января, средняя цена бензина А-95 по Украине составляет 50,57 грн за литр. При этом цены существенно различаются в зависимости от региона.

Топ-5 областей с самым дорогим бензином в Украине:

Донецкая – 52 грн/л;

Полтавская – 51,99 грн/л;

Днепропетровская – 51,75 грн/л;

Николаевская – 51,75 грн/л;

Харьковская – 51,75 грн/л.

Топ-5 областей с самым дешевым бензином:

Черновицкая – 48,1 грн/л;

Запорожская – 49 грн/л;

Закарпатская – 50 грн/л;

Киевская – 50 грн/л;

Черниговская – 50 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на существенное подорожание за последний год, формально цена бензина в Украине все равно остается самой низкой в Европе. Тем не менее реальная стоимость топлива для граждан Украины не такая уж и низкая. Например, при равной цене на топливо на среднюю зарплату британец может купить 2096 л бензина, а украинец – только 298,5 л.

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