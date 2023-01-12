Бензин в Украине оказался самым дешевым среди стран Европы: сравнение цен

За последний год стоимость бензина в Украине подскочила на 20-25 грн за литр. Если в начале 2022 года бензин стоил 25-30 грн/л, то теперь – 50 грн, или около $1,34 в долларовом эквиваленте. Несмотря на такое существенное подорожание, формально цена бензина в Украине все равно остается самой низкой в Европе.

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Дешевле, чем в Украине, литр бензина среди стран Европы обойдется только в контролируемой РФ Беларуси ($1,14). Об этом свидетельствуют данные инфографики "Слово і діло".

Ровно столько же, сколько в Украине, стоит бензин в Великобритании ($1,34). "Соседями" Украины по рейтингу также стали Словения с бензином по $1,43 за литр и Польша с ценой топлива $1,47 за литр.

Тем не менее реальная стоимость топлива для граждан Украины не такая уж и низкая. Как подсчитал OBOZREVATEL, на среднюю зарплату британец может купить 2096 л бензина, а украинец – только 298,5 л.

Самый дорогой бензин в Европе – в островных государствах. Так, на Мальте за литр топлива приходится платить $2,7, а на Кипре – $2,88. Эти страны попали в топ-5 государств с самым дорогим бензином в мире. Туда также вошли Исландия ($2,35 за литр), Гонконг ($2,95) и Ливан (рекордные $26,27).

Наиболее низкие цены на бензин в мире традиционно зафиксированы в Венесуэле ($0,02). Это, к слову, более чем в 1000 раз дешевле, чем в Ливане.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько стоит день работы генератора в Украине. Расход топлива нужно рассчитывать по простой формуле.

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