В Украине оживает рынок жилья в новостройках: что происходит с ценами и спросом

В Украине начал оживать рынок первичного жилья. Застройщики получили больше доступа к стройматериалам, производство которых в Украине постепенно восстанавливается. Однако спрос на квартиры все еще остается низким, и активные строительные работы ведутся лишь в 30% новостроек. В связи с этим цены на квадратные метры остаются стабильными.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов. "Большинство отечественных производителей строительных материалов постепенно возобновляют свою работу, в частности, это касается бетонных заводов. Этот фактор положительно влияет как на обеспечение стройплощадок необходимыми материалами, так и ценовую ситуацию", – отметил эксперт.

Строительство ведется в основном в тех комплексах, которые наиболее близки к сдаче. Так, около 80% строящихся объектов находятся на стадиях готовности 60-70% и выше. Однако есть и абсолютно новые жилые комплексы, строительство которых только началось во второй половине 2022 года (20%).

Семенцов отмечает, что уровень спроса на новостройки до сих пор крайне низкий и составляет до 40% уровня февраля 2022 года. Впрочем, тенденция немного улучшилась – после относительной нормализации энергосистемы Украины и с наступлением весны на рынке заметно незначительное оживление.

"Подавляющее большинство покупателей (около 70%) заинтересовано в приобретении квартир на завершающих стадиях строительства в относительно безопасных западных регионах Украины", – отметил эксперт.

На таком фоне ценовая ситуация на рынке новостроек остается довольно стабильной. За последние два месяца цены в гривне выросли на 1-1,3%, что соизмеримо с уровнем инфляции за этот период.

При этом Семенцов считает, что оживить спрос на квартиры в Украине может два ключевых фактора. Это:

модернизация ипотечной госпрограммы єОселя (в сторону увеличения количества покупателей);

введение в действие закона о компенсациях за разрушенное войной жилье.

Последний, по подсчетам эксперта, способен увеличить спрос на квартиры в новостройках на 10-15%. "В то же время, чтобы сертификаты стали действенными и граждане начали их массово вкладывать именно в первичный рынок жилья, нужно, чтобы заработали предусмотренные механизмы получения компенсации: многое зависит от эффективности работы комиссий, принимающих решение о компенсации, справедливого механизма оценки поврежденного или разрушенного жилья, а также – средств в госбюджете для финансирования этого закона", – подчеркнул Семенцов.

Сколько сейчас стоят квартиры в новостройках

Аналитики подсчитали, что средняя цена одного квадратного метра в киевской новостройке в марте составляет 48 тыс. грн. То есть квартира в 45 "квадратов" обойдется покупателю в среднем в 2,16 млн грн.

Разумеется, цены заметно различаются в зависимости от района столицы. Дешевле всего покупать квартиры на "первичке" в Деснянском районе, где "квадрат" стоит 34,1 тыс. грн. Дороже всего традиционно на Печерске – 107,1 тыс. грн за квадратный метр нового жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на аренду жилья в Украине весной вряд ли значительно изменятся. Наиболее вероятно, что стоимость аренды в крупных городах останется в нынешнем диапазоне. В Киеве подорожание может составить 10%.

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