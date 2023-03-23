Украинцев ждут новые цены на аренду жилья? Озвучен прогноз на весну

Цены на аренду в Украине весной вряд ли значительно изменятся. Наиболее вероятно, что стоимость аренды в крупных городах останется в нынешнем диапазоне. В Киеве подорожание может составить всего 10%.

Видео дня

При этом спрос на аренду должен увеличиться в Киеве, Одессе и Львове. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

Специалист отметил, что ситуация на рынке аренды также будет сильно зависеть от ситуации на фронте. Однако прогноз остается положительным.

"Если говорить в перспективе, то глобальных каких-либо изменений не предполагаем, нет каких-либо оснований для глобальных изменений. Куда люди возвращаются – там аренда более активно растет. Это Харьков и Запорожье, например. Спрос растет из-за того, что людей становится больше. А в целом все будет зависеть от ситуации на фронте. Мы же ожидаем, что весна будет положительная. И это также на людей влияет", – сказал Пита.

В Киеве же аренда жилья может подорожать в апреле, но незначительно – на 10%. "С Нового года рынок аренды стал стабильным, в том плане, что нет изменения роста вверх или наоборот. Аренда нашла уже свои показатели и на одном уровне и держится. Так она двигается и сегодня. Больше спроса стало на аренду, если брать по Киеву по сравнению с зимним периодом. Традиционно в это время аренда более активно начинает работать, следовательно, не исключается, что цены могут несколько подняться начиная с апреля", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье в результате боевых действий. Первые компенсации граждане смогут получить уже в мае.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!