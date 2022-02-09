В Украине ожидается значительное подорожание смартфонов: на сколько и в чем причина

Смартфоны по всему миру подорожают на 10−20%. Случится это уже в 2022 году. Главная причина – дефицит микросхем и их подорожание. В Украине же цены могут взлететь еще выше – по прогнозам, на 30-35%.

О мировой проблеме сообщило аналитическое агентство Counterpoint Research. В то же время отмечается: ценники на "умные" мобильные телефоны росли и в прошлом году – за первые три квартала (январь-сентябрь) 2021-го средняя цена увеличилась на 21 доллар (около 600 грн по актуальному курсу), с 287 до 308 долларов (с 8 тыс. грн до 8,6 тыс. грн).

В свою очередь, аналитики TrendForce выяснили, что мировой спрос на микросхемы оказался на 10−30% выше предложения. А по данным Susquehanna Financial Group, за первые четыре месяца 2021 года производители полупроводников начали резко отставать по выполнению заказов.

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Так, крупным компаниям приходилось ждать микросхемы до 17 недель. А небольшим — до одного года или вообще отказываться от проектов.

Таким образом, повышенный спрос на их продукцию дал возможность производителям полупроводников повышать цены. В частности, со второго квартала 2021 года более 30 из них повысили цены на 10-30%.

Почему возник дефицит полупроводников и микрочипов

Главным виновником дефицита полупроводников стала пандемия COVID-19, она спровоцировала лавинообразный спрос на ноутбуки, приставки, технику для дома и удаленной работы. Одновременно из-за локдаунов осложнилась и подорожала логистика. Согласно отчету платформы Resilinc, в 2020 году перебои в мировых цепочках поставок выросли на 67%.

В свою очередь, Пэт Гелсинджер из Intel заявил, что на предложение влияет фактор доминирования азиатских компаний. "По его словам, 80% микросхем в мире производится в Азии, где базируются главные игроки рынка – TSMC и Samsung", – говорится в материале издания "Минфин".

Кроме того, на ситуацию повлияли еще несколько факторов. В частности:

большинство компаний, которые поставляют чипы на рынок, не производят их сами, а владеют лишь технологией. Запустить с нуля свое производство они сейчас не могут, так как это требует времени и ресурсов;

экологический кризис на Тайване, где фабрики оставались без воды;

ряд техногенных аварий в китайском Шихэцзы и японской префектуре Ибараки – местах локации крупнейших производителей электроники и кремния;

дефицит кремния, рост цен на который, по прогнозам, продлится до 2027 года.

"Также в этом году миру не удастся полностью решить проблему разрушенных цепочек поставок. Все это будет отражаться на ценах на комплектующие для гаджетов. Это значит, что будут расти и цены на смартфоны. Плюс возможны перебои с поставками наиболее ходовых моделей", – говорится в материале.

Что будет с ценами в Украине

В Украине в прошлом году смартфоны тоже дорожали. Так:

в магазинах "Киевстар" средняя стоимость гаджета выросла на 18%;

в "Фокстроте" – на 20%;

в "Цитрусе" – на 8%.

"В этом году техника в отечественных магазинах продолжит дорожать. Идет инфляционное давление на все рынки. Кредиты для бизнеса становятся дороже, транспортные затраты растут. Плюс глобальные причины, ударившие по рынку смартфонов. По прогнозам, смартфоны в Украине в этом году могут подорожать еще больше, чем в мире, – на 30-35%", – подчеркивают аналитики.

При этом они отмечают: в связи с тем, что "доля серой техники на нашем рынке все еще достаточно весома", продавцы смогут немного сгладить мировой тренд подорожания. "Поэтому ожидаемое подорожание "трубок" на 30−35% на самом деле может закончиться ростом цены на 10−15%", – говорится в материале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нехватка микрочипов привела к проблемам и в автопроизводстве. Наложившись на дефицит магния, она может привести к серьезному кризису.