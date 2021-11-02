Кризис в автопроизводстве: остановиться ли выпуск новых машин

Производство автомобилей в мире оказалось на грани глобального краха. Причина – дефицит магния. Этот металл остро необходим для изготовления различных автомобильных компонентов. К примеру, его сплав с алюминием используется в производстве всех деталей автомобилей – от топливных баков до рам сидений и легкосплавных дисков.

Более того, эта проблема наложилась на глобальную нехватку микрочипов. Что, по информации UkrAutoprom, уже привело к сокращению, а в отдельных случаях и полной остановке производства автомобилей.

Одним из главных поставщиком магния в мире является Китай. Однако из-за энергетического кризиса руководство страны в принудительном порядке остановило 35 из 50 заводов по производству магния.

Так, комиссия по развитию и исследованиям города Юйлинь выпустила уведомление об ограничениях производства магния в Китае по меньшей мере до конца года. "Из-за этого одни заводы полностью остановятся, а другие сократят производство наполовину", – сообщает UkrAutoprom.

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Помимо этого, сокращение производства магния резко повысило его стоимость. Так, по оценкам компании-аналитика сырьевых рынков Fastmarkets, с августа по средину сентября 2021 года она выросла на 36% – до 6,2–7 тыс. долларов/тонна. При этом аналитики ожидают, что цена на металл продолжит расти.

"Таким образом, сформировался своеобразный дефицитный "дуэт" – микрочипы/магний. В дальнейшем он может привести к тому, что вся автомобильная промышленность будет испытывать серьезные трудности до начала 2022 года", – резюмирует издание.

В октябре первую регистрацию получили около восьми тысяч новых автомобилей. Это на 6% меньше, чем годом ранее и на 16% ниже показателей сентября.

Дефицит новых автомобилей наблюдается по всему миру в связи с нехваткой полупроводников и электронных чипов. В октябре нехватка машин и перенос поставок на более поздний срок привел к снижению покупательской активности. По сравнению с сентябрем, когда у дилеров еще были запасы автомобилей, продажи в октябре снизились на 16% и недотянули до 8 тысяч.

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