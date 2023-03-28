В Украине оценили уровень дефицита горючего: что происходит на рынке автотоплива

Украине удалось справиться с нехваткой горючего – дефицит автотоплива исчез. Более того, наметился стойкий тренд по его удешевлению.

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Об этом сообщили в Институте потребительских экспертиз.Там отметили: также, в частности, с начала 2023 года бензин потерял около 10% стоимости.

Помимо этого, отметили эксперты, на рынке горючего проявились две важные тенденции. В частности:

возобновление торговли одиночные АЗС в небольших городах и поселках – в связи с доступностью ресурса;

прекращение работы существенной части т.н. "мини-НПЗ" – из-за действий России.

Последнее же привело к значительному уменьшению количества фальсификата, отмечают в Институте. В частности, "бодяга" в основном теперь встречается лишь в небольших городах.

"Это полу-, а чаще нелегальные производители с очень низкой глубиной переработки, которые в Украине уже успели получить прозвище "самовары". Именно они до недавнего времени наводняли рынок некачественным горючим", – объяснили специалисты.

Новые цены на дизель

В то же время, с 17 по 24 марта оптовые цены на дизтопливо в Украине снизились, что вскоре отразится и на расценках на АЗС. Так, ресурс подешевел на 0,5 грн/л – до 37,5 грн/л.

По данным аналитиков Enkorr, в южном регионе дизтопливо предлагалось по самым низким ценам, его можно было приобрести в пределах 33-37 грн/л. А за неделю средняя цена здесь снизилась на 0,5 грн/л – до 35,75 грн/л.

На западе Украины дизель торговался в диапазоне 34,75-38 грн/л, средняя цена в этом регионе также просела на 0,5 грн/л – до 37 грн/л. Кроме того:

в северных и центральных регионах ценники за неделю сбросили по 0,75 грн/л, в среднем дизтопливо в этих областях стоило 37,5 и 37,75 грн/л соответственно;

в восточных регионах стоимость ресурса просела на 0,5 грн/л, до 39,5 грн/л, "однако количество предложений здесь было незначительным".

На южной границе с 17 по 24 марта цена ДТ снизилась на 1,25 грн/л, до 33 грн/л, отмечают аналитики. На западных пропускных пунктах дизтопливо просело всего на 0,5 грн/л – до 34,75 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Там риск получить некачественное топливо намного меньше.

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