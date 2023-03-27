В Украине выставили новые цены на дизель: где дешевле всего

В Украине с 17 по 24 марта оптовые цены на дизтопливо снизились, что вскоре отразится и на расценках на АЗС. Так, ресурс подешевел на 0,5 грн/л – до 37,5 грн/л. Самые низки цены были зафиксированы на юге Украины. На бензин А-95 же расценки не изменились и составляют 36 грн/л.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: 24 марта ДТ предлагалось в рынок в пределах торгового диапазона 33-42 грн/л, что на 0,5-1 грн/л меньше по сравнению с прошлой неделей.

"В южном регионе дизтопливо предлагалось по самым низким ценам, его можно было приобрести в пределах 33-37 грн/л. А за неделю средняя цена здесь снизилась на 0,5 грн/л – до 35,75 грн/л", – говорится в сообщении.

На западе Украины дизель торговался в диапазоне 34,75-38 грн/л, средняя цена в этом регионе также просела на 0,5 грн/л – до 37 грн/л. Кроме того:

в северных и центральных регионах ценники за неделю сбросили по 0,75 грн/л, в среднем дизтопливо в этих областях стоило 37,5 грн/л и 37,75 грн/л соответственно;

в восточных регионах стоимость ресурса просела на 0,5 грн/л, до 39,5 грн/л, "однако количество предложений здесь было незначительным".

На южной границе с 17 по 24 марта цена ДТ снизилась на 1,25 грн/л, до 33 грн/л, отмечают аналитики. На западных пропускных пунктах дизтопливо просело всего на 0,5 грн/л – до 34,75 грн/л.

"Рынок ДТ продолжает снижаться под давлением низкой цены в южном регионе страны. Уже есть предложения по 33 грн/л. В такой ситуации импорт ресурса из западного направления становится экономически не выгодным и даже убыточным", – констатируют авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что фальсифицированного горючего в Украине стало меньше, полностью с рынка оно не исчезло. Однако теперь его сбывают в небольших городах.

Чаще всего же, по данным экспертов, в "бодяжном" топливе можно обнаружить октановое число было намного ниже необходимого, а также превышение объемной доли ядовитого бензола и серы.

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