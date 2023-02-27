Россия обходит санкции с помощью 'крипты': какую использует схему

Россия использует криптовалютный токен Tether, чтобы уклониться от введенных против страны санкций. Так, биржи Huobi и KuCoin позволяют торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных находящимися под санкциями российскими банками. Таким образом с помощью Tether россияне выводят средства на иностранные банковские счета.

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Об этом сообщила группа расследований Inca Digital, передает Bloomberg. Расследователи напомнили: Kucoin, Binance, Bybit и Huobi являются ведущими биржами, "которые упоминались вместе с Tether в российских социальных сетях с начала войны до ноября 2022 года".

"Россияне часто используют Tether для вывода денег из страны. Он используется, в частности, для предоставления криптовалютных банковских услуг российским банкам, находящимся под санкциями", – говорится в материале.

При этом в Inca Digital подчеркнули: 26 февраля 2022 года – через 2 дня после начала войны РФ против Украины – "произошел всплеск максимального спреда (разницей между лучшими ценами покупки и продажи торгового актива) между рублем и Tether". А в последующие месяцы "спред стал шире".

Более того, отмечается, 11 из 62 международных криптоторговых площадок не требуют от россиян прохождения проверки KYC (подтверждения личности клиента при создании счета) для начала торговли. А многие площадки для торговли криптовалютой не используют проверки VPN. Это означает, что "россияне могут легко обойти атрибуцию IP-адреса".

"А 38 из 62 проанализированных международных криптотрейдинговых площадок Inca Digital не имеют ограничений на торговлю Tether для российских пользователей", – резюмировали расследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину ввел в действие 10-й пакет санкций против России. В него вошли масштабные запреты на поставки технологий в РФ, а также "алмазное" эмбарго и санкции против иранских поставщиков дронов, которыми Россия атакует Украину.

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