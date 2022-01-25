В Украине остановились 3 блока АЭС – понадобилась "аварийная помощь" из Беларуси

Украина сегодня, 25 января, получает от Беларуси "аварийную помощь" для энергосистемы. Речь идет об увеличении импорта электроэнергии. "Аварийными" называют поставки, которые осуществляются в период нехватки электроэнергии в системе страны. Дефицит возник из-за остановки трех энергоблоков на украинских АЭС. А именно атомная энергетика генерирует больше половины электричества для Украины.

Импорт электричества из Беларуси в Украину увеличился до 800 МВт⋅ч, по данным "Укрэнерго". При этом Министерство энергетики Беларуси сообщило, что объем "аварийной помощи" составит 150 МВт⋅ч.

В Беларуси также отметили, что помощь предоставляется по запросу украинской стороны. Время дополнительных поставок – с 11:00 до 18:00 25 января.

Какие энергоблоки АЭС остановлены

По данным экс-исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, в ночь с 24 на 25 января был аварийно отключен первый энергоблок на Хмельницкой АЭС. "Реактор отключили из-за износа дифференциальной защиты блочного трансформатора, причины сейчас расследуются", – отметила Буславец.

Видео дня

Кроме того, на 25 января уже было запланировано отключение четвертого энергоблока Запорожской АЭС для ремонта. Вернуться в "строй" реактор должен 27 января. Также с 23 января на плановом ремонте находится третий энергоблок Южно-Украинской АЭС.

По словам Буславец, главная проблема заключается в том, что оборудование украинских АЭС нуждается в обновлении. "Я уверена в профессионализме энергетиков, но "железо", учитывая его возраст, режимы эксплуатации и хроническое недофинансирование генерации и электротехнического оборудования, будет давать сбои, что вызывает беспокойство", – отметила она.

При этом 56% электроэнергии в Украине производят именно АЭС, свидетельствуют данные "Укрэнерго". На втором месте по объемам генерации находятся ТЭС.

К слову, импорт занимает лишь небольшую долю. За весь 2021 год он составил лишь 1,1% от общего потребления электроэнергии в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, до ноября в Украине действовал запрет Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Он предусматривал, что Украина не может импортировать "свет" из Беларуси. НКРЭКУ отказалась продлить мораторий с 1 ноября. Поставки из Беларуси начались с 6 ноября.