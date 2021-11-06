Украина начала покупать электроэнергию у Беларуси из-за дефицита угля: раньше обещали, что этого не будет

Украина 6 ноября начала импорт электроэнергии из Беларуси. Из-за нехватки угля собственная генерация не справляется с производством необходимого количества тока.

О начале поставок официально в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго Беларуси. В Украине из-за дефицита угля, который возник в том числе из-за ограничений поставок со стороны РФ, работа части теплоэлектростанций оказалась под угрозой.

По состоянию на начало ноября в Трипольской, Запорожской, Углегорской, Приднепровской, Змиевской ТЭС не было необходимого минимального запаса топлива. В то же время председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявлял, что в Беларуси аукционы по продаже электричества не проводились и Украина не будет импортировать электроэнергию из России и Беларуси уже с 1 ноября.

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А еще 5 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявлял в стенах Верховной Рады, что ни одного кВт*час электроэнергии из Беларуси не импортировали, поэтому он "не понимает, зачем об этом говорить". Однако уже 6 ноября в соседней стране официально подтвердили импорт.

"В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей", – отметили в Минэнерго Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ после старта отопительного сезона решила прекратить поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и Т (тощий), но запрет якобы не распространяется на коксующийся уголь.