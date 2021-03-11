В Украине не планируют работать 93% заробитчан: исследование
В Украине 63% граждан, ищущих работу, планируют работать за рубежом или рассматривают такой вариант. Среди причин: безработица в стране, более высокие зарплаты и лучшие условия труда за рубежом. Сейчас 93% заробитчан невзирая на карантин планируют и в дальнейшем работать за границей, а каждый третий – ищет предложения на более долгий срок, чем на один сезон.
Никогда не работали за границей, но планируют выехать на заработки в этом году 33% украинцев. Треть выезжает на год и более, а 67% –только на сезонные работы, которые продолжаются несколько месяцев. Об этом сообщает аналитическая служба OLX Работа.
Для трудовой миграции заробитчане чаще всего предпочитают страны ЕС. В большинстве случаев выбор падает на Польшу (50%), Чехию (11%), Германию (9%), Литву (2%) и Словакию (1,5%).
Через знакомых и родных ищут работу за границей 41% граждан. 23% – через платформы с вакансиями. Агентствами и социальными сетями для поиска работы пользуются 18% опрошенных.
Ключевые причины для рабочего переезда:
высокие зарплаты – 60%;
сложное финансовое положение семьи – 39%;
безработицу в Украине – 35%.
Отметим, что каждого четвертого сотрудника не устраивают условия в Украине, ведь по данным опроса большинству украинцев – 70% – работодатели за рубежом предоставляют бесплатное жилье, 33% имеют бонусы за хорошие результаты, 29% – получают страхование, а 24% – компенсируют стоимость питания. Все это обусловливает высокий спрос украинцев на трудоустройство за рубежом.
Самые популярные сферы:
производство – 26,5%;
строительство – 24%;
транспорт и логистика – 11%;
сфера обслуживания – 9%;
агросектор – 8,5%;
домашние услуги и работа с детьми – 6,5%;
сфера красоты – 1,5%.
Напомним, что в Украине стремительно сокращается количество работающих. В январе 2020-го работали 7,47 млн граждан, а уже в декабре – 7,3 млн. Больше всего потеряла промышленность – 67 тыс. сотрудников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Работодатели в Украине чаще всего ищут специалистов в сферах продаж, домашнего персонала и информационных технологий. В начале марта 2021-го больше всего объявлений украинские работодатели разместили в сфере продаж ‒ 4981 вакансию.
На рынке труда сейчас наиболее востребованы профессии, связанные с "удаленным" образом жизни. Эти сферы начали набирать популярность после карантина.