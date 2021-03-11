В какой сфере уволили больше всего украинцев: опубликованы данные

В Украине стремительно сокращается количество официально работающих. В январе 2020-го работали 7,47 млн граждан, а уже в декабре – 7,3 млн. Больше всего потеряла промышленность – 67 тыс. сотрудников.

Сфера здравоохранения сократилась на 32,5 тыс. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Отметим, что единственные отрасли, которые выросли за последний год, – сельское хозяйство, строительство и госуправление. На сферу строительства из бюджета Украины выделили рекордные свыше 100 млрд грн, однако прибавилось всего лишь 3,6 тыс. рабочих мест.

По данным Госстата, в Украине неофициально работают 3,3 млн украинцев – 2 млн мужчин и 1,3 млн женщин. Если бы все эти украинцы работали официально и получали хотя бы по 10 тыс. грн, бюджеты разных уровней ежемесячно получали бы 11,2 млрд грн.

Напомним, работодатели в Украине чаще всего ищут специалистов в сферах продаж, домашнего персонала и информационных технологий. В начале марта 2021-го больше всего объявлений украинские работодатели разместили в сфере продаж ‒ 4981 вакансию.

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