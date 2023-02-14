В Украине начались "чистки" на госпредприятиях: уволят десятки руководителей

В Украине лишатся своих должностей 47 руководителей государственных предприятий. Увольнения уже начались и будут происходить постепенно.

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В частности, уже уволено руководство семи госпредпредприятий. Об этом заявил замглавы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Клименков.

Увольнение еще 40 глав коскомпаний уже инициировано. Однако для завершения процесса требуется согласование от местных военных администраций.

Решение провести очищение среди глав госпредпритий приняли после проведения финансово-экономического анализа. Выводы делались с учетом состояния самих предприятий.

"Проанализировали состояние предприятий, выплачивают ли людям зарплаты, приносят ли доходы в бюджет", – рассказал Клименков. По его словам, убытки зафиксированы в большинстве госкомпаний.

Поэтому ФГИУ принял решение начать очищение от недобросовестных менеджеров. Фонд уже подыскивает кандидатов на место уволенных руководителей.

Для них уже разработали KPI, чтобы управленцы могли обеспечить будущую приватизацию госпредприятий по выгодной для государства цене. Всего в управлении ФГИУ находится 2400 компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2022 года в Фонд госимущества передали сразу 800 объектов госсобственности суммарной стоимостью около 45 млрд грн. Это рекордное количество одномоментно переданных во ФГИУ объектов за время независимости.

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