В Украине начали продавать придуманную школьником бумагу из опавших листьев. Фото

Идея украинского школьника из Закарпатья Валентина Фречки по изготовлению бумаги из опавших листьев массово воплощается в жизнь. Такую экологическую бумажную продукцию в промышленных масштабах начала продавать житомирская компания Re-leaf.

Первая партия состоит из двух тонн бумаги, сообщил на своей странице в Facebook в среду, 2 июня, общественный деятель Олег Соломченко. Он напомнил, что за свое изобретение в 2018 году Фречка получил золотую медаль в Нью-Йорке (США) на международной олимпиаде Genius Olympiad.

"Эти два года его технология тестировалась на специальном оборудовании", – отметил Соломченко.

В компании Re-Leaf при этом отметили, что стоимость такой экопродукции будет равняться стоимости обычной крафт-бумаги, то есть она будет конкурентоспособной.

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"Наш молодой изобретатель Валентин Фречка поставил себе цель производить не менее 5 тонн продукции на месяц", – написал Соломченко.

Он пожелал украинцу "десятки и сотни тонн, мировых масштабов и признания".

Напомним, ранее Фречка рассказывал, что его технология изготовления бумаги из опавших листьев ROLF (Recycle Of Fallen Leaves, "переработка опавших листьев") успешно прошла испытания на специализированном оборудовании.

Изобретатель уверен, что с помощью производства бумаги по такой технологии в течение года можно сократить вырубку лесов на 18% во всем мире, обрабатывая хотя бы 600 кг листьев в день.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине активисты и экологи заявляют, что работники гослесничеств и "черные лесорубы", прикрываясь документами на вырубку сухостоя, уничтожают здоровые леса Карпат. Это может привести к настоящему экологическому бедствию.