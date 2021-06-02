В Украине начали продавать придуманную школьником бумагу из опавших листьев. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Рынки и компании
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Бумагу из листьев начали продавать в Украине

Идея украинского школьника из Закарпатья Валентина Фречки по изготовлению бумаги из опавших листьев массово воплощается в жизнь. Такую экологическую бумажную продукцию в промышленных масштабах начала продавать житомирская компания Re-leaf.

Первая партия состоит из двух тонн бумаги, сообщил на своей странице в Facebook в среду, 2 июня, общественный деятель Олег Соломченко. Он напомнил, что за свое изобретение в 2018 году Фречка получил золотую медаль в Нью-Йорке (США) на международной олимпиаде Genius Olympiad.

"Эти два года его технология тестировалась на специальном оборудовании", – отметил Соломченко.

В компании Re-Leaf при этом отметили, что стоимость такой экопродукции будет равняться стоимости обычной крафт-бумаги, то есть она будет конкурентоспособной.

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Пример продукции из опавших листьев

"Наш молодой изобретатель Валентин Фречка поставил себе цель производить не менее 5 тонн продукции на месяц", – написал Соломченко.

Он пожелал украинцу "десятки и сотни тонн, мировых масштабов и признания".

Экологическая бумажная продукция Re-leaf
Скриншот

Напомним, ранее Фречка рассказывал, что его технология изготовления бумаги из опавших листьев ROLF (Recycle Of Fallen Leaves, "переработка опавших листьев") успешно прошла испытания на специализированном оборудовании.

Изобретатель уверен, что с помощью производства бумаги по такой технологии в течение года можно сократить вырубку лесов на 18% во всем мире, обрабатывая хотя бы 600 кг листьев в день.

Бумага из опавших листьев
Реализовать идею помог Житомирский картонный комбинат
Процесс "варки" бумаги
Валентин Фречка (справа, в белом защитном костюме)
Так выглядит волокно, сделанное из листьев

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине активисты и экологи заявляют, что работники гослесничеств и "черные лесорубы", прикрываясь документами на вырубку сухостоя, уничтожают здоровые леса Карпат. Это может привести к настоящему экологическому бедствию.

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