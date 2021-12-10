В Украине могут закрыться 20 банков: какие в зоне риска

В Украине в результате роста конкуренции и высокой конкуренции в 2022-м могут закрыться или реорганизоваться 20 банков. Некоторые из них также могут превратиться в финансовые компании, которые предоставляют услуги населению. В первую очередь под риском окажутся небольшие финансовые учреждения.

Такие оценки в комментарии UBR озвучил финансовый эксперт Василий Невмержицкий. Еще один вариант: финансовые учреждения будут объединяться для того, чтобы вместе наращивать капитал.

Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек считает, что в ближайшее время из 72 банков останется всего лишь около 30-40. "По моим оценкам, через 3-4 года банковская система Украины будет состоять из 30-40 банков", – сказал он.

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Особое внимание Нацбанк уделяет крупным системным банкам. Их без согласия регулятора не могут ни продать, ни закрыть. Если же речь идет о крупных госбанках, то ответственность за них несет государство.

Отметим, все украинские финансовые учреждения являются участниками Фонда гарантирования вкладов физлиц. Если банк закроется, вернуть можно будет депозит на сумму до 200 тыс. грн. Но правила пересматривают, в первом чтении приняли законопроект, который способствует росту страховой суммы до 400 тыс. грн, а затем 600 тыс. грн.

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