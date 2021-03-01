В Украине могут создать Фонд фондов, – Магалецкая

Минэкономики собирает рабочую группу с международными организациями (МФО) для обсуждения создания Фонда фондов. Он будет частично финансироваться госбюджетом и самим МФО.

Об этом сообщила глава Офиса национального инвестиционного совета при президенте Ольга Магалецкая в интервью "Интерфакс". По ее словам, эта идея очень хорошо воспринимается примерно 15-ю инвестиционными фондами в Украине.

"Идея в том, что государство дает от 10% до 20% бюджетирования для этого фонда, а остальное – уже международные финансовые организации (МФО). Например, в Европе в этой роли выступает группа European Investment Bank – то ли сам EIB, то ли его фонд EIF. Эта группа финансирует подобные фонды в разных странах: в Германии, Болгарии, Австрии и других странах Центральной Европы", – добавила Магалецкая.

Она отметила, что создание Фонда фондов необходимо, так как наличие государственного финансирования добавляет веса и положительно влияет на решение инвесторов из-за рубежа, к которым идут за деньгами инвестиционные и венчурные фонды, которые существуют в Украине. В стране функционирует более 220 международных фондов с капиталом более $10 млрд.

Она отмечает, что идея создания Фонда фондов обсуждается не в первый раз. "Идея Фонда фондов сейчас очень хорошо воспринимается. Честно говоря, она не новая и ее не впервые начинают обсуждать в Украине. Три года назад, эта идея также обсуждалась вместе с другой концепцией – Фонд стартапов. Последний был создан, а тему Фонда фондов отложили в сторону", – говорит Магалецкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деньги из "коронавирусного" фонда в рамках "Великого будівництва" тратили не только на строительство автотрасс, но и на прокладку дорог к приемным отделениям больниц.