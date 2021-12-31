В Украине могут перестать производить карамель и выпечку: будет ли дефицит

В Украине могут перестать производить карамельные и мучные (печенье, бисквиты) сладости. Причина – они невыгодны в производстве.Впрочем, без выпечки и карамелек украинцы не остануться – их заменят иностранные сладости. Однако остановка производства пагубно отобразится на экономике страны.

Об этом рассказал OBOZREVATEL президент Ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк. По его словам, всему виной высокие цены на газ, которые буквально "добивают" отрасль.

В частности, по его словам, в этом месяце стоимость газа для кондитеров держится в пределах 34-35 тыс.грн/тысяча кубометров. Однако уже в январе она превысит 45 тыс. грн/тысяча кубометров.

"Самый большой удар пришелся по карамельной и мучной группе. Печи ведь на газу. И переделать их ни во что нельзя", – отмечает Балдынюк.

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В то же время он подчеркивает: с шоколадной группой ситуация не такая плохая. А потому производителям за счет маржинальности удается выйти на прибыль.

Будет ли в Украине дефицит сладостей

Даже если украинские кондитеры остановят производство, дефицита сладостей в стране не будет, отмечают эксперты. По их словам, украинское печенье очень быстро могут заменить польским, которое уже сейчас выбирают многие покупатели из-за относительной дешевизны.

"У нас есть договор о зоне свободной торговли. Вместо украинских кондитерских изделий будут европейские. Ниши пустыми не будут. Будут польские, чешские или другие производители", – отметил первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран.

Закрытие "кондитерок" приведет к экономическим проблемам

Экономика же Украины, в отличие от ее жителей, от возможной остановки кондитерского производства пострадает. Ведь эта отрасль платит немало налогов в бюджет, а еще – это дополнительные рабочие места.

Более того, кризис может перекинуться и на сопутствующие отрасли. В частности:

мучную;

сахарную;

производство жиров;

производство упаковок.

"Частичное закрытые производства отразится далеко не лучшим образом на украинской экономике. Потери могут стать очень значительными", – говорится в материале OBOZREVATEL.

Украинцы переходят на домашнее печенье

Еще одна проблема "кондитерок" – нежелание украинцев покупать их продукцию по повышенным ценам. Из-за этого все больше их начинают делать сладости самостоятельно. Прежде всего, печь печенье.

"Цены на кондитерскую продукцию только за этот год выросли более чем на 30%. Учитывая дороговизну, многие семьи уже переходят на собственную выпечку", – говорится в материале Аgravery.

По прогнозам экспертов, потребительский спрос будет проседать на любую выпечку, которую можно заменить домашним производством. В частности:

торты;

пирожные;

сахарное;

песочное печенье;

кексы;

рулеты.

"К примеру, хозяйки могут выпекать овсяное печенье в домашних условиях. И оно будет не менее вкусным и качественным, чем фабричное", – отметили аналитики.

Кондитеры готовы закрывать предприятия

Высокие цены на газ привели к тому, что ряд кондитерских компаний сообщили о планах полностью или частично свернуть производство продукции. Об этом заявили в профильной ассоциации Укркондпром. При этом там подчеркнули: кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансируют на грани рентабельности.

"При стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство. Ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках. Часть компаний отрасли уже сообщили о планах полностью или частично сворачивать производство продукции", – Александр Балдынюк.

В то же время он отметил, что кондитерские предприятия не могли "потянуть" и более низкие расценки. К примеру, в ноябре производители, по его словам, покупали газ в среднем по ценам около 40 тыс. грн/тисяча кубометров – и уже при такой его стоимости производство многих видов продукции было нерентабельным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в январе 2021-го из-за подорожания газа для хлебопекарной отрасли могут начаться перебои с поставками хлеба. Стоимость голубого топлива для них на начало следующего года составит 52 грн за кубометр.

При этом резко поднять цены на хлебобулочные изделия не получится – уже подписаны контракты с ритейлерами. Как результат, некоторым предприятиям придется закрыться, или работать в убыток.