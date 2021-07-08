В Украине квартиры могут взлететь в цене на 30% из-за нового налога: в Кабмине опровергают

В Украине из-за планируемого введения НДС в 20% на новые квартиры стоимость жилья может увеличиться до 30%, заявляют застройщики. В Минфине же утверждают: на самом деле новшество всего лишь обяжет девелоперов, которые, по оценкам ведомства, получают сверхприбыль, отдавать свою часть государству.

Как написал на своей странице в Facebook министр финансов Сергей Марченко, НДС "будет касаться посредников на строительном рынке, ничего не создавая получают огромные доходы. Однако в любом случае все расходы застройщиков – на плечах покупателей.

"Скажется закон на всех. Дело в том, что если у застройщика перестанут покупать – кому от этого легче? Просто покупатели не смогут себе купить, если эта цена станет для них неподъемная",­ ­­– заявил UBR.ua основатель компании KAN Development Игорь Никонов.

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По его прогнозам, стоимость жилья может взлететь на 30% по причине того, что дебет НДС у застройщика не на всю себестоимость объекта. Мол, чтобы свести концы с концами, придется накручивать цены.

Марченко же такую информацию называет манипуляциями. По его словам, те, кто получал сверхприбыли от перепродажи квартир не платя при этом налоги, с принятием нового закона будут вынуждены их платить.

"Хочу подчеркнуть, что сегодня первая поставка нового жилья облагается НДС по ставке 20%, кроме операций по первой поставке доступного жилья и жилья, строящегося с привлечением государственных средств, освобожденных от налогообложения, эта льгота будет действовать и в дальнейшем.

Освобождение от НДС продажи жилья на вторичном рынке на самом деле используется в строительной отрасли в схемах минимизации уплаты налогов", – написал Марченко.

Как ранее писал OBOZREVATEL, новый законопроект Кабмина также предполагает повышения ряда налогов и акцизов. К примеру, расширят действие налога на авто, увеличат акцизы на табачные изделия.