Курс доллара в Украине может пробить новую отметку: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара может опуститься до рекордной отметки в 27,6 грн/$. Большинство опрошенных аналитиков уверены, что до середины мая стоимость валюты будет уверенно снижаться.

С одной стороны, иностранцы выходят с рынка, с другой – в целом настроения остаются стабильными, гривня будет находиться на низкой отметке. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

В ближайшей перспективе гривня будет чувствовать себя достаточно уверенно и на фоне низкой активности останется в диапазоне 27,7 грн/$, рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"Среди новостей выделим заявления представителя МВФ Джерри Райса о том, что Фонд остается в состоянии переговоров с Украиной, однако ждет большего прогресса для выделения второго транша по программе stand-by. Джерри Райс напомнил, что среди основных тем остаются сохранение независимости НБУ и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления", – отмечает эксперт.

Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, отмечает: покупатели иностранных валют заметно активизировались, благодаря чему доллар "нащупал дно". Простые украинцы продали иностранных валют на 546 млн долларов больше, чем купили.

"Это рекорд с 2016 года. Никакой паники от недоверия к национальной валюте не случилось. Котировки межбанка отражают всеобщий позитивный настрой относительно перспектив гривни. Нерезиденты прекратили распродажи на вторичном рынке ОВГЗ. Вероятно, они собираются принять участие в аукционе по размещению этих бумаг в следующий вторник. Это станет положительным сигналом для украинской экономики и укрепит курс гривни, как и прошедшее в конце прошлой недели успешное размещение евробондов на Лондонской бирже. Было привлечено 1,25 млрд долларов с погашением в 2029 году. Доходность по этим бумагам составила 6,88%", – говорится в сообщении.

Внимание рынка приковано к результатам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину, а также заявлениям сторон после переговоров и реакции РФ. В частности, госсекретарь назвал визит продуктивным, США активно изучают вопрос военной помощи Украине, а также поддерживают стремление официального Киева к членству в НАТО.

Из негативных факторов, которые стоит учитывать, как сдерживающие рост гривни – отток прямых иностранных инвестиций из украинской экономики. Эта тенденция продолжается второй год подряд. Уже за первые три месяца 2021 года из Украины были выведены $301 млн, из которых $141 млн составили отрицательные реинвестированные доходы, рассказывает Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий".

Заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман подтвердил, что существуют сезонные колебания курса гривни. При этом он напомнил, что Нацбанк проводит политику плавающего обменного курса, который определяется рынком, но не дает прогноза курса гривни. Говоря о колебаниях курса, Фурман отметил, что если они и будут, то незначительны. На ближайшую неделю не ожидается значительного изменения курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,7 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,6/27,8 грн", – отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

В целом, следующая неделя на валютном рынке будет стабильной. Резких скачков ожидать не стоит, а гривня может укрепиться даже на фоне неопределенностей в отношениях с МВФ.