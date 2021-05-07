США ждут решительных шагов Зеленского. Как эксперты оценили визит Блинкена в Украину

"Я представляю президента Джо Байдена, США стремятся подтвердить сильное партнерство между обеими странами", – сказал в начале своего первого двухдневного визита в Украину американский госсекретарь Энтони Блинкен. Уже на следующий день он назвал эту поездку "продуктивной", заверив, что Штаты продолжают поддерживать Киев, особенно в контексте агрессии России.

Однако значительно откровеннее дипломат был с украинскими журналистами, называя немало вещей своими именами. Чем визит американского чиновника стал знаковым для Украины и каких действий от Киева теперь ждут в Вашингтоне – узнавал OBOZREVATEL.

"В целом содержательно" – коротко описал первую публичную встречу и переговоры с Блинкеном президент Владимир Зеленский. Сам госсекретарь свой визит в Украину оценил на следующий день в Twitter словом "продуктивный". Дипломат также отметил "решимость США противостоять российской агрессии и поддерживать реформы, необходимые для процветающего будущего Украины".

В общем стороны обсудили несколько важных треков как в двусторонних отношениях, так и чисто по украинской тематике. Вкратце главные тезисы:

Война на востоке Украины. США заверили в поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности;

Перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС. Уже под вечер пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в целом администрация США поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс;

Обсудили вопросы стратегического партнерства Украины и США в рамках национальной безопасности и противодействия российской агрессии;

Борьба с коррупцией. По словам Блинкена, она является решающей для улучшения жизни украинцев;

Последняя смена руководства "Нафтогаза" – плохой сигнал и потенциальный международный ущерб имиджу Украины, сказал позже Блинкен в интервью украинским СМИ. Хотя официально на переговорах его позиция звучала как проблемы в корпоративном управлении;

"Северный поток-2". По словам Блинкена, этот российский газопровод продвигает интересы Москвы и является губительным для Украины.

В целом дипломаты и международные эксперты, с которыми пообщался OBOZREVATEL, достаточно положительно оценили визит Блинкена в Украину. Мол, заметно, что для новой американской дипломатии Украина действительно представляет немалый интерес. Он также стал важным сигналом для кремлевского руководства: американцы точно встанут на защиту Украины, если Владимир Путин захочет активизировать войну на Донбассе или рискнет продвинуться дальше границ оккупированного региона.

Эти тезисы в своих интервью украинским СМИ подтвердил сам Блинкен. Он также заверил, что США рассмотрят любой запрос от Украины (о военной помощи. – Ред.), в том числе касающиеся предоставления системы противовоздушной обороны и антиснайперских технологий, а также размещения в Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Такая поддержка США является чрезвычайно важной для нашей страны, убежден бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, а начало поездки Блинкена в Европу с Украины является в определенном смысле символичным.

"У меня очень положительная оценка. Это то, что нужно и то, в чем мы действительно сейчас нуждаемся. Прозвучала фраза, а за ней и большая работа, – о начале обсуждения договора о безопасности между Украиной и США. Вместе с тем власти еще раз повторили, что реформы – это не лозунги, а практические дела, и нельзя от них отходить", – уточнил он.

С такой оценкой в комментарии OBOZREVATEL согласился и Александр Мережко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Мол, сказанное американским госсекретарем является достаточно важными сигналами для Украины, поскольку повышает наш уровень безопасности особенно сейчас, когда Россия прибегает к очередным провокациям.

"США очень хорошо все знают, и это сигнал и для Кремля. Также новая американская администрация понимает, насколько непросто делать реформы в условиях войны, но поддерживает на этом пути президента Зеленского. Особенно в части антикоррупции и судов", – считает Мережко.

После 4 лет президентства Дональда Трампа Джо Байден пытается восстановить американскую систему альянсов. Но кроме главного месседжа, который Блинкен привез украинской власти, что США на стороне Украины, понять, насколько повысился статус отношений между странами сейчас очень и очень сложно. И на это есть немало причин.

"Реформы затормозились, безнаказанные олигархи, против которых идет расследование в США, диктаторское увольнение руководства "Нафтогаза" – все это не может не волновать США. Поэтому дальше протокольных заявлений и рукопожатий этот визит ничего за собой не понес", – уточнил журналист-международник Питер Залмаев.

Схожее мнение OBOZREVATEL выразил Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований. Мол, Блинкен хотел замаячить и появиться вместе на публике с руководителями Украины, а также намекнуть им, чтобы не обижались, если Байден не навестит Украину до или после встречи с Путиным. Эти намеки прозвучали на фоне поддержки Штатами Украины и обеспокоенности Вашингтона строительством "Северного потока-2". А этот проект действительно является сложной дилеммой для Вашингтона.

"Американцы еще раз показали, что в целом поддерживают Украину и если Байден не приедет в Киев, это не будет изменением приоритетов. А вот "Северный поток-2" является сложной темой и для самих американцев. С одной стороны они заявляют, что против его строительства, а с другой – им надо налаживать отношения с Европой – и Германией в частности. Вашингтон пытается найти компромисс, в котором не хочет обидеть и Украину", – подытожил Дубовик.

Кажется, американцы сыграли свою часть политики, побывали в Украине, заверили в поддержке в противостоянии с Россией, высказали свое "фе" из-за скандала в "Нафтогазе" и теперь, похоже, мяч на стороне Украины. Это значит, что украинская власть должна показать свою преданность в двустороннем сотрудничестве не только в форме заявлений, но и действий. Вашингтон особенно беспокоит коррупция и торможение судебной реформы, проблемы в антикоррупционных ведомствах. И это лишь капля в море из тех задач, которые, по сути, Украине поставила новая американская администрация.