В Украине к осени резко вырастут цены на обувь и одежду: названа причина подорожания

В Украине уже к осени ожидается подорожание обуви и одежды. За последний год выросли цена на энергоносители, а это в свою очередь повлияло на подорожание ресурсов, которые используются в производстве обуви. Заводы потребляют большое количество электроэнергии. Это оказало влияние на затраты при изготовлении материалов для обуви.

Об этом говорится в материале UBR.ua. Руководитель Ассоциации "Укркожобувьпром" Александр Бородыня заявил, что значительно подорожала нефть, полимеры на подошву, клей, а также химия для производства кожи. По этой причине есть объективные процессы, которые повлияют на цены, и они будут немного расти.

При этом отмечается, что стоимость вырастет не только в нашей стране, а и во всем мире. Большинство обуви поступает в Украине в виде импорта, а о росте цен сообщают и крупные ритейлеры, например, "Интертоп". По словам СМО сети Марии Самплавской, кроме стоимости на сырье и курса валют, на данный процесс повлияет и подорожание логистики. Причина – пандемия и задержки на производстве.

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"Осенью цены в магазинах могут немного вырасти из-за того, что возможен дефицит товара и задержки поставок. Это обусловлено тем, что многие фабрики из-за пандемии закрылись, многие сократили свое производство, а также не все могут работать в полную силу", – заявила Самплавская.

Также специалист добавила, что многие компании из Европы не могут выводить свой персонал на работу, соблюдая карантинные ограничения. А это в свою очередь влияет на объемы производства.

Ранее сообщалось, что в Украине средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 5 коп./л – до 16,77 грн/л. Эта отметка является рекордной за всю историю наблюдения.

Всего с начала июля цены выросли на 1,40 грн/л, или 9,5%. В частности, стоимость газа на АЗС UPG и "Автопорт" выросла в среднем на 22 коп./л и 30 коп./л – до 16,75 грн/л и 17,30 грн/л соответственно.

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