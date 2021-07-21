В Украине резко выросли цены на мясо: в каких регионах дороже всего
Стоимость мяса в Украине взлетела до рекордного показателя, однако она значительно отличается в разных областях. В начале июля средняя закупочная цена мяса крупного рогатого скота составила 42,6 тыс. грн/т (без учета НДС). Всего за год стоимость выросла на 10%, за месяц – на 2%, а за неделю на 1%.
Об этом сообщает Agronews. За молодняк крупного рогатого скота высшей упитанности в зависимости от области в среднем были такие цены: восточная часть – 43,25 тыс. грн/т, западная – 39,87 тыс. грн, северная – 43,26 тыс. грн, южная – 36,75 тыс. грн, центральная – 49,88 тыс. грн.
Средняя стоимость говядины первой категории на 9 июля достигала 102,71 грн/кг (с учетом НДС), а это на 16% больше, чем в аналогичный период 2020-го и на 1% больше, чем на минувшей неделе.
Ранее экономист Олег Пендзин заявил, что если во всем мире стоимость подсолнечного масла упала почти на 10%, то в Украине масло только дорожает. Он также отметил, что на украинском рынке не было ни одного месяца в этом году, когда продукт падал в цене, хотя в мире подешевел.
"За год масло выросло на 89%. С начала года – на 59%, а за последний месяц на 3.8%, то есть не было ни одного месяца, когда оно падало в цене, а в мире упало", – сказал специалист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине еды не хватает 9,8 млн человек. За последние десять лет в стране сократилось месячное потребление практически всех продуктов.
В Украине цены на голубику на внутреннем и на внешних рынках лишь за неделю снизились на 40%. Одна из ключевых причин – погодные особенности сезона. Он долго оттягивался из-за холодной весны, начался поздно, однако быстро и очень массово.