В Украине изменят правила для банков: какие могут закрыть и почему не стоит беспокоиться за свои средства

В Украине в ближайшее время Нацбанк получит новые полномочия. Финансовое учреждение можно закрыть или национализировать, даже если банк не нарушил финансовые нормативы. Единственное условие: против собственника или одного из владельцев должны ввести санкции. О том, на кого повлияют новые правила, к чему следует готовиться и что может измениться, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Что и как планируют изменить

В Украине за время полномасштабной войны закрылись 6 банков (было 71, осталось 65). Большинство из них имели российский капитал, еще несколько – имели финансовые проблемы. В НБУ очень осторожно комментируют возможные закрытия банков и обычно сосредотачиваются на том, как банковская система успешно одолевает новые вызовы. Однако неофициально сотрудники регулятора говорят, что есть еще до 10 финансовых учреждений, работа которых находится под угрозой.

Эти банки не работают на прозрачном рынке, они используются для налоговой минимизации, отмывания средств и т.д. Обычно это небольшие региональные банки, названия которых фигурируют в расследованиях по уклонению от уплаты налогов или обналу. Единственный российский банк, продолжающий успешно работать, – "Сенс Банк" (бывший "Альфа Банк"). Его владельцы – Петр Авен и Михаил Фридман после начала полномасштабной войны покинули РФ, однако их Альфа Банк остается крупнейшим коммерческим банком России.

Ранее был принят законопроект, согласно которому системные банки вместо ликвидации будут национализированы. Фактически государство будет бесплатно забирать такие банки, если их владельцы довели их до банкротства. Но "Сенс Банк" эти нововведения не касаются: это системный банк, который продолжает выполнять нормативы, поэтому у Нацбанка нет оснований для того, чтобы признать его неплатежеспособным.

Уже в скором времени такие основания у Нацбанка могут появиться. Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять законопроект 9107-1, который позволит регулятору закрывать, выводить с рынка системно важный банк, если против его собственника ввели санкции и это грозит вкладчикам.

Председатель профильного комитета Рады и один из авторов законопроекта Даниил Гетманцев рассказал OBOZREVATEL: законы не принимаются по отношению к конкретным банкам, это касается всех финансовых учреждений, владельцы которых попали под санкции, а не только "Сенс Банка".

"Речь идет о тех банках, которые принадлежат подсанкционным лицам. НБУ восстанавливает рискориентированный надзор за деятельностью банков. Это его задача по правилам, действовавшим в мирное время", – рассказывает Гетманцев. Сотрудничать с владельцами находящихся под санкциями банков будет фактически невозможно. Например, в случае такой необходимости бизнесмен под санкциями не может провести докапитализацию.

Что произойдет после принятия нового законопроекта

Гетманцев рассказывает: сейчас комитет рекомендовал принять законопроект. Следующие шаги – документ должен быть рассмотрен в парламенте. После его окончательного принятия НБУ, вероятно, сможет приступить к процедуре национализации банка. Финансовое учреждение перейдет в руки государства, а владельцы получат компенсацию, только если Россия заплатит репарации.

При этом в законопроекте отменят и "золотые парашюты" менеджерам. В контрактах с некоторыми менеджерами прописана выплата зарплаты за несколько лет в случае увольнения. Законопроект ограничивает выплату в размере 6 средних заработных плат.

Переход от частной к государственной форме собственности должен пройти незаметно для клиентов "Сенс Банка". Более того, если банк национализируют, в случае необходимости докапитализации это должны сделать из государственного бюджета. Плохая новость: в Украине и без "Сенс Банка" львиная доля банковского сектора принадлежит государству. Речь идет о крупнейших банках ПриватБанке и Ощадбанке, а также Укргазбанке и Укрэксимбанке.

"Сенс Банк" – системный банк. Он владеет значительной долей рынка. Нацбанк не может допустить его банкротства, потому что это может привести к углублению финансового кризиса. В целом ситуация в банковском секторе остается стабильной, объясняет Даниил Гетманцев. "Банковская система стабильно работает, банки прибыльны. Причин для волнения сейчас вообще нет", – говорит глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

Отметим, что в Украине во время военного положения в случае закрытия банка Фонд гарантирования вкладов вернет клиентам все 100% депозита. То есть даже если банк закроется, клиенты свои средства не потеряют. При этом "банкопад" после начала полномасштабной войны не повторился: на рынке остались те финансовые учреждения, способные выдержать кризисную ситуацию и пережить условия "идеального шторма".