В Украине изменили правила продажи квартир: что известно и как повлияет на рынок

Правительство приняло решение, которое должно нормировать сферу строительства и способствовать реализации ипотечной программы "єОселя". Вводится минимальный размер гарантийной доли строительства объектов, которые будут построены в будущем.

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Для крупнейших городов – Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова – размер составит 10% от общей площади. Как отмечает пресс-служба Минэкономики Украины, для всех других населенных пунктов страны он будет составлять 5%.

"Принято взвешенное и тщательно просчитанное решение. Какое, во-первых, сохраняет имеющиеся стимулы работы строительной отрасли, что очень важно учитывая потребности восстановления страны. Во-вторых, будет мотивировать застройщика завершать объекты строительства, чтобы снять с него обременение и получить прибыль. В-третьих, предоставляет достаточные гарантии для завершения строительства третьими лицами в результате наступления определенных законом обстоятельств", – рассказал первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Также решение, принятое Кабмином 3 января, важно с учетом запуска программы ипотечного кредитования "єОселя" на рынке первичной недвижимости. Для определения банками рисковости операции по выдаче ипотеки объект незавершенного строительства должен быть внесен в государственный реестр с определением отсутствия обременения гарантийной доли, добавил Кудин.

Ранее сообщалось, что в Украине стоимость недвижимости не будет меняться как минимум первые шесть месяцев 2023 года. Однако на ситуацию могут кардинально повлиять изменения на военных фронтах, ракетные атаки или энергетический кризис.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, с одной стороны, аналитики рынка отчитываются о падении цен на квартиры и резком снижении спроса. Но с другой стороны, – в пересчете на гривну цены на недвижимость даже выросли. К примеру, в январе средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве, по данным одного из крупных агентств недвижимости, составила $104,8 тыс. Сейчас, по данным этого же агентства, – уже $86,1 тыс. Но при этом в январе 2022-го доллар стоил 28,78 грн., а сейчас – около 40 грн. Да, ровно год назад однокомнатную квартиру в столице можно было купить за 3 млн грн, а сейчас – за 3,44 млн грн.

OBOZREVATEL сообщал, что цены на аренду квартир в Киеве не будут меняться до весны этого года, а затем подорожание может составить до 10-15%. При этом ситуация также будет зависеть от того, как многие граждане будут возвращаться в столицу и будет ли приток переселенцев.

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