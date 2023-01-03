Весной цены могут измениться: на сколько подорожает аренда квартир в Киеве

Цены на аренду квартир в Киеве не будут меняться до весны этого года, а затем подорожание может составить до 10-15%. При этом ситуация также будет зависеть от того, как много граждан будут возвращаться в столицу и будет ли приток переселенцев.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины. По его прогнозу, весной рост стоимости аренды квартир в столице будет достигать 10-15%.

"До весны ничего такого не будет. А весной уже могут быть изменения. Может даже повыситься. Ну, опять же, если люди будут в Киев возвращаться, если люди будут мигрировать, переселенцы в Киев приезжать, то аренда будет расти. К весне, где-то до марта-апреля, никаких существенных изменений не будет, а уже весной цены все же подрастут. Весной так всегда было, и этот год не исключение. Возможно изменение цены на 10-15%", – рассказал Пита.

Ранее Пита отметил, что в 2022 году цены на недвижимость в Киеве снизились примерно на 15-20%, но в 2023-м стоимость не будет падать. В ближайшие полгода цены, вероятно, будут находиться на текущем уровне. Однако на ситуацию будут влиять новости с фронта.

По его словам, спрос на квартиры в столице есть, но многие все еще не спешат покупать недвижимость, поскольку риски из-за войны все еще сохраняются.

Как ранее писал OBOZREVATEL, массовые отключения света изменили рынок новогодней аренды жилья в Карпатах. Если раньше цены взлетали из-за высокого спроса, то теперь желающих отдохнуть в горах не так уж много. Но арендодатели и гостиницы все равно вынуждены поднимать ценники – чтобы покрыть стоимость горючего, на котором работают генераторы.

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