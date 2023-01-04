Сколько будет стоить квартира в Украине: озвучен прогноз на 2023 год

В Украине стоимость недвижимости не будет меняться как минимум первые шесть месяцев 2023-го. Однако на ситуацию может кардинально повлиять изменения на военных фронтах, ракетные атаки или энергетический кризис.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, с одной стороны, аналитики рынка отчитываются о падении цен на квартиры и резком снижении спроса. Но с другой – в пересчете на гривню цены на недвижимость даже выросли.

К примеру, в январе средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве, по данным одного из крупных агентств недвижимости, составляла 104,8 тыс. долларов. Сейчас, по данным этого же агентства, – уже 86,1 тыс. долларов. Но в январе 2022-го доллар стоил 28,78 грн, а сейчас – около 40 грн. Таким образом, ровно год назад однокомнатную квартиру в столице можно было купить за 3 млн грн, а сейчас – за 3,44 млн грн.

Цены действительно упали, но только в валюте. Тем украинцам, зарплаты которых в гривне (а это абсолютное большинство), накопить на квартиру стало сложнее. Если у вас уже есть накопления в валюте либо ваш доход в долларах, шансов приобрести жилье в столице стало больше.

В среднем цены на недвижимость в Киеве в прошлом году (в долларах) упали на 15-20%, рассказывает OBOZREVATEL президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. По его словам, спрос на квартиры в столице есть, но многие все еще не спешат покупать недвижимость, поскольку риски из-за войны сохраняются.

Что касается 2023-го, то как минимум первые полгода значительных изменений на рынке эксперты не ожидают. Правда, все будет зависеть от ситуации на военном фронте. Она может как ухудшить, так и улучшить ситуацию на рынке недвижимости.

"Будем опираться именно на тенденции последних нескольких месяцев – ноября-декабря, потому что рынок, в принципе, стабилизировался. Нет каких-либо значительных перекатов в сторону повышения или уменьшения стоимости", – говорит Пита.

Минимальная цена на однушку в столице составляет около 50 тыс. долларов (полноценная однокомнатная квартира). Небольшие "смарт-варианты" без ремонта можно купить дешевле. В среднем стоит рассчитывать на цену 1,5-1,9 тыс. за "квадрат" за квартиру недалеко от метро и с ремонтом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с начала 2022 года аренда 1-комнатной квартиры подорожала практически во всех регионах Украины. Больше – в Закарпатской области, где с января средняя цена выросла на 86,8%: с 4313 грн до 8056 грн (+3 743 грн).

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