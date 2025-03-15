Министр обороны Португалии Нуно Мело заявил, что Португалия не будет закупать истребители пятого поколения F-35A Lightning II у США из-за непредсказуемости американской внешней политики.

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В итоге Португалия проявила интерес к французским самолетам Dassault Rafale и подчеркнула важность "надежных союзников в оборонном планировании".

И хоть и Rafale дороже, но хотят покупать в Европе. Не хотят брать то, что можно превратить дистанционно в кирпич и чему просто достаточно нового патча не накатить.

Ну и оценили как полвека работы USAID можно перечеркнуть посреди войны против картелей или против исламистов в Африке, посреди бомбардировок РФ или засухи на Ближнем Востоке, по желанию левой пятки визионера в новой администрации.

И как реднек бывший, борец с абортами, трепал по щекам виртуально людей, у которых приставка де и фон на конференции в Мюнхене, рассказывал, что им надо платить может и 5%, когда против Варшавского пакта и СССР хватало 2.9-3.2%.

А когда вчера поляки попросили уточнить, а как с ядерным сдерживанием, если конвенционально не будет США сдерживать Москву, то пусть разместит тактическое ЯО в Польше, то начал плакать он же, что цивилизация пострадает и игры с Третьей мировой.

Европа намек, короче, поняла. И это хорошо для нас.