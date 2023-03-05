В Украине готовят налог газировку: законопроект об акцизе на сладкую воду уже в Раде

В Украине предложили внести в список подакцизных товаров минеральные и газированные воды, в которые добавлен сахар или подсластители. Размер налога, а значит и уровень подорожания напитка, будет зависеть от его сладости.

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Соответствующий законопроект № 9032 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Документ предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины.

За каждые 25 г сахара или другого подсластителя на литр напитка предлагают платить по 10 грн акциза. При этом на время действия военного положения, но не дольше, чем до конца 2023 года, предлагается ввести льготную ставку в 5 грн за 25 г/л.

В литр обычной сладкой воды стандартно входит около 100 г сахара. То есть полная ставка акциза для такого напитка составит 40 грн за литр, а льготная – 20 грн.

Специальный налог на сладкие газированные напитки действует уже более чем в 65 странах мира. К примеру, в Латвии его ввели еще в 2002 году, а в Польше – с апреля 2021-го (0,15 евро за каждый литр сладкого напитка).

В Израиле используют другой подход, более похожий на тот, что предлагают в Украине. Так, за напитки с содержанием сахара более 5 г на 100 г жидкости нужно дополнительно платить 1 шекель (0,3 евро) за литр.

Иеханизм работы налога на сладкую газировку может быть очень разным. Но все сводится к тому, что растут расходы производителей – а значит, растет и цена продукта. В итоге ограничивается популярность таких напитков. К примеру, в той же Латвии уровень потребления сладкой газировки один из самых низких в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на сам сахар также могут вырасти в 2023 году. Удорожание продукта в 2022 году составило 27%, и в этом году стоимость может подняться тоже примерно на 30%.

При этом Украина может поставлять сахар в другие страны, не создавая дефицита внутри государства. Украинцы потребляют в год около 1,2 млн т сахара. В сезоне 2022/2023 прогнозируется производство в 1,25 млн т. Плюс есть значительные переходные остатки – 500 тыс. т.

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