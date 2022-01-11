В Украине "ФОПы" массово устанавливают РРО: от прозрачного учета отказались те, кому есть что скрывать

В Украине регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты или специальные программы на смартфоны) установили уже более 553 тыс. физлиц-предпринимателей ("ФОП"). Только с начала года их число увеличилось на 31 тыс. 10 января РРО установили более 5 тыс. предпринимателей, такими темпами, уже в этом году абсолютное большинство "ФОПов" выполнят норму закона и будут вести прозрачный учет своих доходов.

Об этом говорится в данных налоговой, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL. Отметим, по данным Опендатабот, всего в Украине работают 1,9 млн "ФОПов". В конце 2021-го, за несколько дней до вступления в силу нормы закона об обязательном использовании РРО для большинства "ФОПов", ежедневно число предпринимателей с прозрачным учетом увеличивалось на 10 тыс. человек. Такими темпами понадобится всего несколько месяцев для того, чтобы теневые обороты практически полностью ликвидировали.

Видео дня

Также стоит отметить, что незначительная часть "ФОПов" все еще выступает против установки РРО. Они отказываются вести прозрачный учет, который сделает невозможным торговлю фальсификатом, обяжет их выдавать чеки клиентам и показывать свои обороты налоговой. Однако большая часть сознательных физлиц-предпринимателей уже установила РРО и их число стремительно растет.

Зачем нужно РРО?

Сократить уровень фальсификата и контрабанды. Без чеков предприниматели могут продавать любую продукцию, в том числе распространять контрабанду и фальсификат. "ФОПы" являются одним из ключевых способ сбыта нелегальной продукции.

Сократить теневую экономику. Часть "ФОПов" отказывается показывать свои реальные обороты для того, чтобы не переходить на следующую группу единого налога (платить больше). Другие же вовсе не могут считаться мелким бизнесом, имеют высокие доходы, но продолжают платить маленькие налоги и скрывать обороты.

Защитить права покупателей. Без кассового чека украинцам, которые приобрели товары у "ФОПов", крайне сложно защитить свои права и доказать, где они приобрели сомнительный товар.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине физлица-предприниматели "ФОПы" из-за перерасчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты заплатят больше налогов. При этом повышение минималки незначительное и ожидается только в октябре 2022-го, поэтому и рост налоговых отчислений будет незначительным.