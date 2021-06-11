В Украине директор крупного госпредприятия пытался завладеть 7 млн – НАБУ

Досудебное расследование законченного покушения на завладение 7 млн грн ГП "Южгипрошахт" и подделки документов завершено. Так, 11 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли материалы следствия подозреваемому бывшему и.о. директора предприятия и его заместителю.

Об этом сообщается на сайте НАБУ. Следствие установило, что в ноябре 2018-го, зная о планируемой реорганизации ГП "Южгипрошахт" путем его присоединения к "Национальной угольной компании", и.о. директора вместе со своим заместителем создали искусственную задолженность госпредприятия размером в 7 млн грн перед частной компанией.

Эту компанию ранее возглавлял замдиректора предприятия. Заговорщики заключили договоры об оказании услуг "задним числом", что позволило им создать видимость того, что действующий на момент совершения преступления заместитель директора "Южгипрошахт" подписал их как предприниматель.

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Отмечается, что в дальнейшем руководство госпредприятия, используя с нарушением законодательства вексельную схему расчета, пыталось незаконно заполучить 7 млн грн. Следствие считает, что заговорщики совершили все необходимые действия для завладения деньгами.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками в больницы "Укрзалізниці". Следственные действия проходят по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования по завышенным ценам.

В компании отметили, что предоставили доступ ко всем помещениям, предусмотренным постановлением суда для проведения обысков. Как рассказали в УЗ, должностные лица филиалов "Центр охраны здоровья" АО "Укрзалізниця" подозреваются в попытке закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам. Речь идет о периоде с сентября по декабрь 2020 года.

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