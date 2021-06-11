В 'Нафтогазе' проводят обыски: известны подробности

Государственная фискальная служба проводит ряд обысков в помещениях АО НАК "Нафтогаз Украины". Продолжается досудебное расследование по факту предполагаемого уклонения должностных лиц компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook. Так, начиная с октября 2015-го по настоящее время, должностные лица "Нафтогаза" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского "Газпрома". В результате этого в госбюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС.

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"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующие акты приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не производится, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) проводят обыски в городском совете Кривого Рога. Отмечается, что разоблачена незаконная схема с тендерными закупками.

Так, в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями горсовета заключены договоры с отдельными обществами, относительно закупки товаров на общую сумму более 1,7 млрд грн.

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