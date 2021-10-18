Долги из украинцев разрешили выбивать по-новому: кто теперь имеет право

Деятельность коллекторских компаний, не зарегистрированных в специальном реестре Национального банка Украины (НБУ), с 14 октября стала незаконной. Теперь решать с заемщиком вопрос выплаты долга имеют право исключительно кредиторы или законные коллекторы. При этом они должны соблюдать "этический кодекс".

Принятый в марте Верховной Радой закон устанавливал 14 октября крайним сроком для регистрации коллекторских компаний. В текущее время свою деятельность узаконили 33 такие организации. С полным перечнем их можно ознакомиться здесь.

При этом, по сообщению Опендатабот, по состоянию на 12 октября, НБУ получил заявки о включении в реестр от 74 компаний. Из них двум заявителям было отказано.

Важно, что уже узаконенные НБУ коллекторские компании часто становились предметом жалоб со стороны жителей Украины. Только с начала 2021 года на их деятельность было получено 160 жалоб.

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"Коллекторский" закон установил четкий регламент этической работы таких компаний. Теперь коллекторам, среди прочего, запрещено:

использовать угрозы и шантаж;

совершать психологическое и физическое давление;

сообщать третьим лицам о наличии задолженности;

вредить репутации заемщика;

встречаться с ним без уведомления и согласования этой встречи;

взаимодействовать более двух раз в сутки и т.п.

Нарушение этих правил повлечет за собой наказание: от письменного предостережения или штрафа до исключения из реестра коллекторских компаний. Также документом предусмотрены наказания и для кредитодателей: им могут лицензию на осуществление деятельности.

Для того, чтобы НБУ рассмотрел заявку компании на включение в коллекторский реестр, организации без статуса финансового учреждения должны подать полный пакет документов. В то же время учреждения, предоставляющие лишь некоторые финансовые услуги (в т.ч. и кредитирование) подают сокращенный пакет.

Компании же без лицензии на кредитирование должны заполнить ряд документов. Речь идет о:

заявлении о включении юридического лица в реестр коллекторских компаний;

анкете с описанием бизнес-намерений;

анкете внутренних положений по взаимодействию с потребителями, защиты персональных данных, порядка организации и проведения обучения и повышения квалификации работников;

сведениях о лице, привлеченного заявителем на основании гражданско-правовых договоров для непосредственного взаимодействия с потребителями;

уведомлении о подаче сведений о структуре собственности компании;

сведениях об окончательных ключевых участниках в структуре собственности компании и сведениях о владельцах существенного участия в компании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ПриватБанк продаст коллекторам долги украинцев на более, чем 700 млн грн. Участникам рынка будет предложен портфель в более 90 тыс. "безнадежных" кредитов.