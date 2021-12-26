В Украине будут наказывать за указание пола в вакансии: что грозит работадателям

После Нового года в Украине вступят в силу поправки к рекламному законодательству, согласно которым работодатели будут наказываться за указание определенного пола в вакансиях (только для женщин или только для мужчин). Нарушение этого требования будет наказіваться штрафом в размере 10 минимальных зарплат (ее актуальный размер – 6,5 тыс. грн, т.е., штрафовать будут на 65 тыс. грн).

Об этом сообщает AIN.UA, отмечая: в Украине еще с 1996 действует правило о запрете дискриминации при объявлении вакансий по ряду признаков. В частности:

пола;

расы;

цвета кожи;

политических убеждений;

религиозных убеждений.

"А с 8 января 2022 вступают в силу изменения в этот закон. В соответствии с ними, нарушение такой нормы будет наказываться штрафом в десятикратный размер минимальной зарплаты на момент наказания", – говорится в сообщении.

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Почему объявление о вакансии является рекламой

Законодательство дает четкое определение рекламе. Согласно ему, это информация о человеке или продукте, распространяемая в любой форме и любым способом и предназначенная для формирования или поддержки осведомленности потребителей рекламы и их заинтересованности в таких лицах или товарах.

Таким образом выходит, что объявления о вакансии являются ее рекламой, отмечают аналитки. Соответственно, в описании вакансии не должно быть информации и требований про пол, возраст и т.д.

"Следовательно, работодатели трактуются законом как рекламодатели. И если они будут указывать в вакансиях желаемый пол, то могут попасть под санкции", – отмечают аналитки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 045 грн. Это на 194 грн меньше, чем в сентябре – тогда ее размер составил 14 239 грн.

Самые высокие официальные заработки ожидаемо зафиксировали в Киеве – в среднем 20 481 грн (на 177 грн меньше от сентябрьского уровня). Самые низкие – в Черновицкой области, где в среднем зарабатывают по 10 878 грн (минус 98 грн).

По сравнению с аналогичным показателем в октябре 2020 года, номинальный уровень зарплат в Украине вырос на 15,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) подросла на 4%, сообщает Госстат.

Самая высокая зарплата зафиксирована в отрасли "Информация и телекоммуникации" – 25 196 грн. За год этот показатель увеличился на 25,6%. Следующей идет финансовая и страховая деятельность – 23 642 грн (+15,3%).