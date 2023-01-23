В Украине арестовали 2 самолета, которые хотели вывезти в Россию: детали

В Украине арестовали 2 самолета находящейся под санкциями российской компании общей стоимостью в 10 млн евро. Их должны были вывезти с территории Украины и доставить в РФ.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Там отметили: речь идет о самолетах АН-148.

"По данным следствия, в 2021 году подсанкционное акционерное общество, используя кипрскую оффшорную компанию для обхода введенных санкций, заключило договор аренды этих самолетов с использовавшим их украинским обществом. После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины договоры аренды были расторгнуты. Самолеты должны были быть вывезены с территории Украины и доставлены в Россию", – говорится в сообщении.

Подчеркивается: расследование проводится по фактам пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности. Фигурантам среди прочего грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.

Ранее же на Одесской таможне во время обысков правоохранители обнаружили в контейнере многоцелевой вертолет Ми-2. Он находился там с 2007 года.

"Во время проведения очередного обыска в грузовом контейнере обнаружен вертолет Ми-2, находившийся там с 2007 года. После проведения соответствующих следственных действий будет решен вопрос о передаче вертолета Силам обороны Украины", – рассказали тогда в Одесской областной прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд наложил арест на на другой самолет. Владелец-коллаборант планировал передать его российским оккупантам после захвата южных регионов.

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