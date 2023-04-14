В Украине активно скупают землю: спрос вопреки войне вырос в разы, но география изменилась

В Украине, несмотря на полномасштабную войну, в разы вырос спрос на землю. Частные инвесторы пытаются купить участки до того, как рынок земли откроется для юрлиц с 2024 года.

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Об этом пишет украинский Forbes. Как рассказал глава Ассоциации землевладельцев Украины Сергей Кулешов, количество запросов о помощи с приобретением земли выросло в пять раз. Рост количества сделок отмечают и другие участники рынка, в частности, проект KupiPai от Concorde Capital и агрокомпания "ИМК".

По его словам, с момента открытия рынка земли в июле 2021 года землю в Украине еще никогда не покупали так активно, как сейчас. "До войны мы имели два объявления о продаже земли и одно о покупке, а теперь на одну заявку на продажу приходится шесть покупателей", – отметил Кулешов.

Рост спроса на земельные участки подтверждают и данные Минагропрода. Согласно статистике ведомства, с момента запуска рынка земли по март 2023 года было заключено 153 659 соглашений купли-продажи (общая площадь земли в сделках – 344 061 га). При этом более трети сделок заключены уже после начала полномасштабной войны, хотя до с февраля по июнь 2022-го рынок был парализован из-за закрытия реестров.

Главной причиной оживления аналитики называют ожидание роста цен на землю после того, как к рынку земли смогут приобщиться юридические лица. Оценщица земли Екатерина Тульку подсчитала, что только за 2022 год земля подорожала на 30%, а к 2024-му может подскочить в цене еще на 70%.

Кроме того, как объяснил Кулешов, земля частично заменила инвесторам квартиры. "Недвижимость может быть разрушена, паям же грозит только минирование, но это не так критично", – отметил специалист. При этом инвестиция в землю может приносить 10-15% годовых арендной платы в валюте.

Впрочем, гендиректор компании HarvEast Дмитрий Скорняков уверен: прогнозы о буме рынка земли в Украине преждевременны. Во время горячей фазы войны инвесторы всегда будут держать во мнении риски оккупации территорий или обстрелов, считает бизнесмен. Условие для реальной активизации рынка то же, что и для других отраслей экономики – "план Маршалла" и экономические реформы.

Где активнее всего скупают землю

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активнее всего продавалась земля на Харьковщине, Днепропетровщине и Полтавщине. Эти области сохранили лидерство по общей площади проданных земель, однако из-за военных действий спрос сместился в другие регионы.

Теперь инвесторы учитывают удаленность от границы с РФ и Беларусью, а также близость к зоне активных боевых действий. Как рассказал гендиректор "ИМК" Алекс Лисситса, сейчас в лидеры вышла правобережная Украина, особенно, Винницкая и Хмельницкая области. Первое место осталось за Полтавской областью.

Наименьшим спросом пользуются участки в 10-15 км от госграницы в Харьковской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях. Впрочем, предложений там становится больше, а цены низкие, потому покупатели есть. "Несмотря на большие риски, участки по цене $600-800 находят своего покупателя", – отметил руководитель KupiPai Владимир Радько.

Сколько стоит гектар земли в 2023-м

Средняя цена на землю в Украине в первом квартале 2023 года, по данным KupiPai, составляла 54,5 тыс. грн или около $1400 за гектар. Тем не менее, стоимость участков заметно отличается в зависимости от региона. К примеру, на Полтавщине, где самый высокий спрос, гектар продают в среднем за $2000, хотя год назад цена была на $300-500 ниже.

Оценки Минагропрода не так так оптимистичны. В ведомстве фиксируют, что в феврале гектар земли в Украине стоит в среднем 39 тыс. грн, или около $980. Радько называет такие цифры заниженными.

"Большое количество сделок заключают по нормативно-денежной оценке земли. Так можно уменьшить размер налогов и провести оставшуюся сделку в наличных", – объясняет эксперт. По его подсчетам, рыночная цена обычно в 2-2,5 раза выше нормативной оценки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине частично отменяют налог на землю. Необходимые для этого изменения уже вносятся в Налоговый кодекс.

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