В стране ЕС раскритиковали Германию за подход к "Северному потоку-2"

Вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал отношение ФРГ к "Северному потоку-2". Он заявил, что ему стыдно за их подход к проекту.

Об этом министр написал в своем Twitter. "Политика, основанная на ценностях... Мне стыдно за позицию Германии по "Северному потоку-2". Это всего лишь пустые слова, когда одни и те же политики спорят о беженцах или других "моральных" вопросах и пытаются учить других в Европе", – заявил Пабрикс.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала решение президента США Джо Байдена отменить некоторые санкции против газопровода "Северный поток-2". Однако она оставила открытым вопрос о том, что ФРГ предложит администрации американского президента взамен.

"Конечно, президент Байден немного продвинулся в нашем направлении в контексте конфликта "Северный поток-2", – заявила Меркель общественной телекомпании WDR. Ее поддержку трубопровода поддержали два кандидата, баллотирующихся на ее место после национальных выборов в сентябре.

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