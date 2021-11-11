В США зреет продуктовый кризис: цены побили рекорд за 31 год, людям грозит нехватка популярных товаров

Инфляция в США вышла на рекордный уровень с ноября 1990 года. Главной причиной роста цен на продукты и товары массового потребления стало повышение спроса на них. Учитывая, что это происходит на фоне глобальных проблем с логистикой, в американских магазинах уже уменьшились запасы товаров. При этом вот-вот начнется сезон праздников, во время которого популярных продуктов (например, индейки) может хватить не всем желающим.

Так, рост цен в Штатах достиг 6,2% при прогнозе в 4-5,9% (по сравнению с прошлым годом). Как пишет ABC News, подорожание связано с "восстановлением потребительского спроса на товары и услуги по мере ослабления пандемии". "Между тем, сохраняющиеся проблемы с цепочкой поставок... усугубили опасения относительно инфляции", – отметили аналитики издания.

Проблемы с поставками товаров уже поставили под угрозу важное для американцев событие - традиционный ужин в День благодарения, 25 ноября, пишет The Wall Street Journal. Согласно данным аналитической компании IRI:

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запасы продуктов питания и потребительских товаров в магазинах США в целом на 4-11% ниже обычного предпраздничного уровня ;

запасы индейки – главного символа Дня благодарения – составляют только 60% от среднего для этого времени уровня, и это на треть меньше, чем в прошлом году.

Аналитики подсчитали, что покупатель, планирующий купить 20 товаров, не сможет найти в магазинах минимум два товара из списка. В частности, ниже нормы оказались запасы:

клюквенного соуса;

сладкого картофеля;

замороженных тыквенных пирогов;

готовой начинки для индейки;

алюминиевой фольги для запекания.

Также американские производители предупредили, что может возникнуть дефицит вина. На заводах не хватает упаковки: спрос на винные коробки увеличился на 77%, а на винные бутылки – аж на 172%. И это тоже следствие сбоев в цепочках поставок, ведь большинство тары поступает в США из Китая и Индии.

"Американцы, которые планируют путешествие на День благодарения, столкнутся с высокими ценами на аренду автомобилей и бензин. Кроме того, стоимость авиабилетов тоже начала расти", – предупреждают специалисты.

На стремительный рост цен уже отреагировал президент США Джо Байден. Он заявил, что борьба с инфляцией является "главным приоритетом", ведь подорожание товаров "вредит кошелькам американцев".

Тем временем цены на доставку товаров выросли по всему миру. Так, в британской компании Drewry Shipping подсчитали. что:

общая стоимость доставки обычного контейнера по основным из Азии на Запад выросла на 360% с августа 2020 года по август 2021 года;

самый большой скачок цен произошел на маршруте из Шанхая (Китай) в Роттердам (Нидерланды): стоимость доставки выросла на 659%.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам не грозит нехватка вина и "шампанского" на Новый год. Отечественные виноделы, наоборот, отмечают снижение потребления алкоголя.