В США республиканцы заблокировали работу сената из-за "Северного потока-2": чего хотят

Американский сенатор Тед Круз заблокировал подтверждение десятков кандидатов Госдепартамента, гарантируя, что они останутся в подвешенном состоянии до сентября, когда сенат вернется после каникул. Кандидатуры не будут подтверждаться, пока администрация Джо Байдена не введет санкции против "Северного потока-2".

"Все сенаторы в этой палате точно знают, почему эти кандидаты не выдвинулись, и причина в том, что администрация Байдена в настоящее время открыто бросает вызов Конгрессу Соединенных Штатов", – заявил Круз. Об этом сообщает издание The Hill.

Отметим, что в мае администрация президента США обнародовала отказ от санкций в отношении оператора проекта и трех физлиц, связанных со строительством российского газопровода. На данный момент строительство "Северного потока-2" завершено на 99%.

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"Северный поток-2" – газопровод из России в ФРГ через Балтийское море. Он является расширением "Северного потока" и проходит через экономические зоны и воды Германии, Дании, РФ, Финляндии и Швеции.

Ранее сообщалось, что в компании-оператора "Северного потока‑2" заявили, что морская часть первой нитки газопровода технически завершена. Отмечается, что трубоукладка была закончена еще в июле, а теперь уложенные между РФ и Германией морские секции соединили.

С 11 августа начались пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом. "Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. В обязанности входит и работа касательно российского газопровода "Северный поток-2". Хохштейн ранее входил в набсовет НАК "Нафтогаз Украины".