В Сенате США раскритиковали Байдена за "Северный поток-2": что предлагают

Американский сенатор, высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш раскритиковал администрацию Джо Байдена за разрешение ФРГ на достройку газопровода "Северный поток-2". Также он добавил, что Конгресс должен действовать там, "где администрация потерпела неудачу".

Об этом говорится в заявлении на сайте комитета. "Предлагаемое "соглашение", позволяющее завершить строительство "Северного потока-2" между США и Германией, полно обещаний и заверений, но мало что предлагает в плане значимых мер по устранению основных угроз национальной безопасности, которые газопровод представляет для США, союзников и интересов. Он был заключен без участия и согласия ключевых союзников, таких как Украина и Польша, и не гарантирует каких-либо конкретных последствий, если Россия использует "Северный поток-2" в качестве своего геополитического оружия", – сказал Риш.

Видео дня

Сенатор отметил, что США и Германия не должны определять энергетическую безопасность других стран без их глубокого и существенного вклада. По его словам, ни один член американского Конгресса не поддерживает завершение строительства трубопровода.

"Конгресс должен действовать там, где администрация потерпела неудачу, и я буду продолжать работать с коллегами по обе стороны прохода, чтобы наложить значительные издержки на этот зловещий российский проект, прежде чем он начнет действовать", – добавил сенатор.

"Северный поток-2" – строящийся магистральный газопровод из РФ в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Ранее сообщалось, что проект соглашения между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2" предполагает санкции и другие ответные меры в отношении России в случае ее давления на Украину. Пока это лишь черновой вариант сделки, но страны готовы к его подписанию.

Согласно соглашению, Германия примет неопределенные национальные меры, если РФ попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины. Одновременно она будет настаивать на принятии мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения экспорта энергоносителей из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, трубоукладчик "Академик Черский" покинул датские воды, где строил газопровод "Северный поток-2", и направился в исключительную экономическую зону ФРГ. В немецких водах судну предстоит уложить 2,6 км труб второй нитки.