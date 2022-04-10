В России сильно подорожали запчасти для иномарок, а СТО начнут закрываться – нардеп

В России цена запчастей для иномарок выросла в 2-3 раза. При этом доходы дилеров упали почти в 2 раза – на 43%. Кроме того, серьезные проблемы уже испытывает сфера обслуживания автомобилей – ожидается, что около 10% российских СТО прекратят работу.

Об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Оккупанты жалуются, что остались без запчастей на машины. Для Audi, BMW цена выросла в 2-3 раза, а доходы дилеров уже упали на 43%. Скоро уже завезённые авто закончатся, а новые нельзя ввозить из-за санкций", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: по прогнозам, в скором времени в РФ закроются несколько тысяч станций техобслуживания автомобилей. Что приведет к росту числа безработных.

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"Ожидается, что из 76 000 официальных СТО закроется около 10%. А значит, минус, как минимум, 7 600 предприятий у врага и плюс безработных", – отметил нардеп.

Ранее же один из крупнейших в мире производителей грузовиков и автобусов, немецкий Daimler Truck, отказался от ведения бизнеса в России. "Мы полностью ушли из российского бизнеса", – заявил генеральный директор компании Мартин Даум.

В свою очередь, французский автопроизводитель Renault сообщил о приостановлении деятельности в России. "Состоялось заседание Совета директоров Группы Renault. На нем было утверждено, что деятельность Renault Group на заводе в Москве приостановлена", – говорится в сообщении компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский производитель грузовиков КАМАЗ с 1 апреля 2022 года перешел на выпуск старых моделей. Компания будет выпускать автомобили поколения К3 – с классической кабиной, производившейся с разным уровнем модернизации с конца 1960-х годов.