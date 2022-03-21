В России придумали, как "избежать" парада дефолтов: введут мораторий на банкротство

В России придумали, как "избежать" волны дефолтов частных компаний. Для этого правительство РФ хочет просто объявить мораторий на банкротства. То есть кредитор не сможет инициировать банкротство должника, пока тот сам себя не признает неплатежеспособным.

Решение могут принять уже на текущей неделе, до 27 марта. Об этом заявил глава Минэкономики РФ Максим Решетников, пишет "Интерфакс".

"Что у нас в работе на этой неделе – мы ожидаем решения по мораторию на банкротство", – сообщил министр. Он объяснил: во время действия моратория кредиторы не вправе инициировать банкротство должников.

Сами должники не будут ограничены в возможности инициировать дело о собственной несостоятельности. То есть должник может отказаться от моратория.

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Право вводить мораторий на банкротства по требованию кредиторов правительство РФ получило еще весной 2020 года в рамках борьбы с негативными последствиями пандемии COVID-19. Закон позволяет принимать такое решение "в исключительных случаях", например, "при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах".

Как сообщал OBOZREVATEL, курс рубля, действительно, "существенно изменился". Россиянам перестали продавать наличные доллары, при этом при конвертации в банках используется курс продажи в 300 рублей за доллар. Это почти в четыре раза больше, чем до начала войны против Украины.

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