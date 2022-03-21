Курс доллара в России взлетел в разы, страна готовится к дефолту

Россиянам перестали продавать наличные доллары, при этом при конвертации в банках используется курс продажи в 300 рублей за доллар. Это почти в четыре раза больше, чем до начала войны против Украины.

Об этом следует из данных обменников. Видео с обменников также публикуют и удивленные россияне. Всего за несколько недель их доходы фактически обрушили. Цены в магазинах взлетели, возник дефицит части товаров, исчезла возможность пользоваться международными сервисами.

Ситуация может ухудшиться. В РФ должны будут погасить в валюте облигации, однако ранее из-за критической ситуации в стране и арестом активов власти страны-агрессора приняли решения долги не выплачивать.

Видео дня

Вместо валюты, в которой они брали долги, они предложили отправлять кредиторам рубли, которые могут печатать сами. Рубли при этом можно использовать для платежей только в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторую неделю подряд недельная инфляция по официальным данным составляет 2% (такими темпами за год цены могут взлететь на 104%). Некоторые товары при этом уже подорожали почти на 92%, хотя в официальную статистику этот рост не попал.

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