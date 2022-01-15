В России поставили условие для ЕС: за что готовы закончить газовый кризис

Россия не признает свою ответственность за газовый кризис в Европе. При этом в РФ готовы увеличить поставки голубого топлива, что, вероятно, приведет к концу энергокризиса, но только если европейцы перейдут на долгосрочные контракты.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью российскому телевидению, передает Интерфакс. Отметим, что переход на долгосрочные контракты фактически приведут к еще большей зависимости ЕС от газа из России.

"Меня несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как МЭА, которое пытается переложить, как говорится, с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакого отношения к этому не имеет ни Россия, ни наша главная экспортирующая компания – "Газпром", – заявил Новак.

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При этом Россия в условиях нехватки газа в Европе отказалась от всех дополнительных мощностей и поставляла голубое топливо только в рамках контрактов. В результате в РФ полностью заполнили газовые хранилища, а в Европе они остались полупустыми в условиях отопительного сезона.

"Мы можем поставлять (больше газа в Европу – ред.), у нас огромные ресурсы, но любая добыча – это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика", – сказал политик.

По информации Gas Infrastructure Europe за 12 января (это последние данные), запасы газа в подземных хранилищах Европы составили 49,33%. Для сравнения: в прошлом году в этот же период ПХГ были заполнены на 65,19%, а в 2020-м – на 82,99%.

Нынешнее обострение дефицита газа в Европе во многом связано с тем, что российский "Газпром" с 21 декабря прекратил прокачку по газопроводу "Ямал – Европа". С тех пор "труба" работает в реверсном режиме и качает топливо из Германии в Польшу.

Тем не менее рыночные цены на газ пока далеки от рекордных $2000 за тыс. куб. м, которые фиксировались в октябре и декабре. С этим Европе помогла погода: оттепель позволила тратить меньше топлива, а сильные ветра увеличили производство энергии на ветряных электростанциях.

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