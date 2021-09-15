В России "перенесли" запуск "Северного потока-2": помешали немецкие законы

Газопровод "Северный поток-2" могут разрешить ввести в эксплуатацию аж к началу 2022 года. Из-за немецкого законодательства процесс может продлиться до 4 месяцев. Раньше в РФ заявляли, что запустить трубопровод хотят уже 1 октября.

"Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, 4 месяца, начало 2022 года обозначается", – заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

"Северный поток-2" достроили 10 сентября. Как ранее заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, первые поставки газа из России в Европу по газопроводу должны состояться уже в этом отопительном сезоне. В РФ продолжают настаивать, что проект якобы не представляет никакой угрозы.

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Советник министра энергетики, экс-заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль 14 сентября сообщила, что запуск "Северного потока-2" может затянуться аж на 8 месяцев. Столько времени может в целом занять процесс сертификации российского газопровода.

Дело в том, что начиная с 8 сентября у BNetzA (регулятор ФРГ) есть 4 месяца на рассмотрение заявки и подготовку отчета (до 8 января 2022-го). После этого он должен передать отчет в Еврокомиссию, у которой есть 2 месяца для своего заключения и дополнительно еще 2 месяца, если это потребуется.

Кроме этого, газопровод должен пройти внутреннюю проверку на предыдущее введение в эксплуатацию. Продолжительность данного этапа – до трех месяцев.

При этом к моменту запуска газа по трубопроводу он должен получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора. Оператор проекта (Nord Stream 2 AG) отказался комментировать, какая именно компания будет обслуживать "Северный поток-2" и вовлечена в процесс предварительной проверки. Продолжительность этапа – от месяца до одного года.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий регулятор энергетического рынка – Федеральное сетевое агентство (BNA) – получил документы на сертификацию газопровода "Северный поток-2". Без сертификации начало работы газопровода на европейском рынке газа невозможно.