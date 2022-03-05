В России отключат Photoshop и другие программы Adobe

Компания Adobe (Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) прекращает продажи своих сервисов в России. Уже оплаченные лицензии продержатся до конца срока действия, но продлить их уже будет невозможно.

Для покупки программы будут недоступны. Об этом заявил генеральный директор Adobe Шантану Нарайен. Такое решение в компании приняли, чтобы наказать Россию за военное вторжение в Украину, говорится в корпоративном блоге Нарайена.

"В течение последних нескольких дней мы продолжали быть свидетелями неспровоцированных нападений на Украину и трагической гибели невинных людей. Образы ужасающие и душераздирающие. Поскольку мы видим, как разворачивается эта трагедия, мы считаем, что несем ответственность за то, чтобы наши продукты и услуги не использовались для поддержки этой незаконной войны", – заявил глава Adobe.

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Также компания решила оказать Украине гуманитарную поддержку. На это Adobe Foundation выделил серию грантов, в сумме более 1 млн долларов. Средства направят на медицинскую помощь и транспортные потребности беженцев.

"Фонд также предоставит инвестиции организациям, которые поддерживают журналистов и фотожурналистов на местах в рамках нашей приверженности борьбе с дезинформацией", – добавили в Adobe.

Как сообщал OBOZREVATEL, международные компании массово уходят из России из-за того, что она развязала войну в Украине. Одни делают это добровольно в качестве жеста поддержки Украины, другие – вынужденно, ведь работать в условиях жестких финансовых и экономических санкций в РФ будет очень сложно.

При этом целый ряд крупных компаний все еще продолжает работу в РФ. Украинцев и жителей других стран призывают к масштабному бойкоту их продукции.

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