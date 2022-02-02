В России банки начали готовиться к американским санкциям – СМИ

В России банки на прошлой неделе провели технологические учения на случай введения санкций со стороны США. В частности, их организовали в "Сбере".

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники. Отмечается, что они отрабатывали действия на случай отключения от поддержки зарубежных поставщиков программного обеспечения и электроники.

Таким образом, пишет издание, банкиры готовятся к возможным санкциям. Ранее агентство Reuters писало, что в США власти предупредили производителей о вероятном запрете поставок в Россию микроэлектроники. Такое решение Вашингтон готов принять, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину.

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В российском Министерстве цифрового развития сказали, что бизнес таким образом анализирует риски для IT-инфраструктуры.

На фоне возможных санкций представители отраслевых ассоциаций заговорили об импортозамещении, потому что резкий переход будет куда более болезненный.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Запад может отключить Россию от межбанковской системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Это грозит прекращением всех международных операций и массовым оттоком капитала, что повторяет судьбу Ирана.

В то же время глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что отключение от межбанковской системы якобы невозможно.