В РФ заявили, когда достроят "Северный поток-2"

В Министерстве иностранных дел России заявили, что газопровод "Северный поток-2" достроят до конца 2021-го.

Такое заявление озвучил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС. "У нас есть полная уверенность в том, что (...) с течением многих лет проект будет оставаться символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС. В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта", – рассказал Грушко.

1 апреля сообщалось, что в зоне строительства "Северного потока-2" наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей. При этом компания Nord Stream 2 AG заявляла, что действия иностранных судов может повредить газопровод.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.