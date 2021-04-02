У РФ заявили, коли добудують "Північний потік-2"

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що газопровід "Північний потік-2" добудують до кінця 2021-го.

Таку заяву озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, передає ТАСС. "У нас є повна впевненість в тому, що (...) з плином багатьох років проєкт буде залишатися символом міцного і здорового енергоспівпраці Росії і країн ЄС. У цьому контексті, звичайно, ми розраховуємо на те, що не буде робитися ніяких дій, які суперечили б реалізації цього проєкту", – розповів Грушко.

1 квітня повідомлялося, що в зоні будівництва "Північного потоку-2" спостерігається підвищена активність іноземних військових кораблів. При цьому компанія Nord Stream 2 AG заявляла, що дії іноземних судів може пошкодити газопровід.

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.