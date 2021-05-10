В РФ заявили, когда достроят "Северный поток-2": спешат до выборов в Германии

Строительство трубопровода "Северный поток–2" может быть завершено до 26 сентября, когда в Германии пройдут выборы в бундестаг.

Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью немецкой газете, передает ТАСС. По его словам, существенное влияние на реализацию работ будут оказывать погодные условия.

"Я очень надеюсь на то, что он будет готов еще до выборов в Бундестаг. Важное значение для завершения проекта имеет погода. Если она будет лучше, то мы быстрее продвинемся вперед", – сказал Нечаев. Дипломат уточнил, что строителям предстоит завершить укладку почти 100 км газопровода.

Российский посол также напомнил, что сотрудничество Москвы и Берлина в вопросах поставок газа длится уже более 50 лет, оно продолжалось "даже в худшие времена холодной войны".

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.